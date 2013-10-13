Іран відмовляється виконувати вимоги Заходу зі збагаченого урану

«Ми будемо вести переговори щодо обсягів, рівню і методам збагачення урану, але вивіз матеріалу є червоною межею для Ірану», - цитує слова політика Russia Today з посиланням на AFP.

Про те, що країна не припинить збагачення урану, Арагчі заявляв ще у вересні.

Президент країни Хасан Роухані, у свою чергу, запевняє, що влада Ірану має намір врегулювати ядерну проблему «у можливо найкоротший термін». При цьому, він підкреслив невід'ємне право держави на мирний атом в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. За словами Роухані, той факт, що іранський народ може володіти ядерними технологіями, «не підлягає обговоренню».

За даними оприлюдненого в кінці серпня доповіді МАГАТЕ, запаси урану, збагаченого до 20%, зросли в країні до 372,5 кг у порівнянні з 324 кг, про які повідомлялося навесні. Черговий раунд переговорів міжнародних посередників в особі Росії, США, Великобританії, Франції, Китаю та Німеччини з Іраном відбудеться в Женеві 15-16 жовтня.

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Глава російського МЗС Сергій Лавров вважає, що зустріч Ірану і «шістки» може прискорити вирішення питань щодо ядерної програми.

Попередні пропозиції Заходу передбачали зупинку збагачення урану, який, за заявою Тегерана, необхідний для дослідницьких цілей. США, ряд інших західних країн та Ізраїль, підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю під прикриттям програми мирного атома. Тегеран заперечує дані звинувачення.

США ввели відносно Ірану санкції по лінії ООН, а також двосторонні санкції, які вже завдали істотної шкоди економіці країни.