Єврогрупа розгляне питання виходу Ірландії з програми фіндопомоги
22:50, 14 жовтня 2013Світ
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Єврогрупа на своїй наступній зустрічі в листопаді розгляне питання завершення програми зовнішньої фінансової допомоги від ЄС і МВФ для Ірландії, можливо, вирішивши надати додаткову підтримку, про що свідчать слова глави Єврогрупи Йеруна Дейссельблума.
У Ірландії є всі шанси успішно вийти з програми фіндопомогиФото: Flickr.com/leolovespictures/cc-by-nc-sa
”Різні варіанти обговорюватимуться, ми повернемося до питання в листопаді. Можливо, буде прийнято рішення”, - сказав він на прес-конференції за підсумками Єврогрупи, повідомляє РІА Новости.
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Раніше віце-президент ЄК Оллі Рен заявив, що у Ірландії є всі шанси успішно вийти з програми фіндопомоги, що означає, що країна перейде до самостійного фондування потреб бюджету, без кредитів ЄС і МВФ. На ринку ходять розмови про те, що країні потрібна додаткова підтримка для м`якого повернення на ринок.
Член ради керівників ЄЦБ Йорг Асмуссен також сказав, що Ірландія може вийти з програми допомоги до кінця року.
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