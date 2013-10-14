Єврогрупа розгляне питання виходу Ірландії з програми фіндопомоги

”Різні варіанти обговорюватимуться, ми повернемося до питання в листопаді. Можливо, буде прийнято рішення”, - сказав він на прес-конференції за підсумками Єврогрупи, повідомляє РІА Новости.

На тему: Ірландія заявила, що відмовиться від кредитів Євросоюзу та МВФ

Раніше віце-президент ЄК Оллі Рен заявив, що у Ірландії є всі шанси успішно вийти з програми фіндопомоги, що означає, що країна перейде до самостійного фондування потреб бюджету, без кредитів ЄС і МВФ. На ринку ходять розмови про те, що країні потрібна додаткова підтримка для м`якого повернення на ринок.

Член ради керівників ЄЦБ Йорг Асмуссен також сказав, що Ірландія може вийти з програми допомоги до кінця року.