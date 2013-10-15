ЄЦБ: Греції знадобиться ще $ 5-6 млрд

Чиновники ЄЦБ офіційно підтвердили, що Греції знадобиться нова фінансова допомога в наступному році. За оцінками ЄЦБ, кредитні кошти з поточної програми допомоги Греції, термін дії якої закінчується в кінці 2014 р., будуть фактично вичерпані до середини року, повідомляють Вести.

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У своїх коментарях журналістам після засідання ЄЦБ про це заявив член Ради керуючих Європейського центробанку Йорг Асмуссен. За його оцінками, Греції необхідно від 5 до 6 млрд євро у вигляді додаткової фінансової допомоги у 2014 р.

Асмуссен також відкинув можливість надання Греції відстрочки з погашення облігацій, про яку натякнув міністр фінансів Греції Янніс Стурнарас.

"Влада Греції повинна знайти можливість знайти кошти, яких бракує для бюджету у наступному фіскальному році. Я не бачу можливості пролонгувати вже існуючі боргові зобов'язання. Це неможливо в рамках ЄЦБ і європейської фінансової системи. Греції доведеться шукати інші засоби, для того щоб закрити дефіцит у фінансуванні", - заявив банкір.