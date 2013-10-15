ЄЦБ: Греції знадобиться ще $ 5-6 млрд
За оцінками Європейського центрального банку, поточних кредитів Греції вистачить до другої половини 2014 року. Після цього буде потрібно виділення нової фінансової допомоги.
Чиновники ЄЦБ офіційно підтвердили, що Греції знадобиться нова фінансова допомога в наступному році. За оцінками ЄЦБ, кредитні кошти з поточної програми допомоги Греції, термін дії якої закінчується в кінці 2014 р., будуть фактично вичерпані до середини року, повідомляють Вести.
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У своїх коментарях журналістам після засідання ЄЦБ про це заявив член Ради керуючих Європейського центробанку Йорг Асмуссен. За його оцінками, Греції необхідно від 5 до 6 млрд євро у вигляді додаткової фінансової допомоги у 2014 р.
Асмуссен також відкинув можливість надання Греції відстрочки з погашення облігацій, про яку натякнув міністр фінансів Греції Янніс Стурнарас.
"Влада Греції повинна знайти можливість знайти кошти, яких бракує для бюджету у наступному фіскальному році. Я не бачу можливості пролонгувати вже існуючі боргові зобов'язання. Це неможливо в рамках ЄЦБ і європейської фінансової системи. Греції доведеться шукати інші засоби, для того щоб закрити дефіцит у фінансуванні", - заявив банкір.