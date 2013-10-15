Кількість жертв землетрусу на Філіппінах зросла до 80

Кількість загиблих в результаті сильного землетрусу на Філіппінах перевищила 80 людей.

Як повідомляє "Радіо Свобода", більшість жертв стихійного лиха на острові Бохоль, де знаходився епіцентр підземних поштовхів магнітудою 7,2 бала.

Землетрус стався сьогодні вранці і зачепив ще два острови – популярні серед туристів Себу і Сикихор.

Повідомляється про десятки поранених. Деякі з них постраждали в тисняві, яка виникла, коли люди почали в паніці вибігати на вулиці.

На острові Бохоль зруйновано багато будинків, включаючи сучасні споруди і старовинні храми. Пошкоджено ділянки автотрас, мости, порушено подачу електрики.

Загроза цунамі не оголошувалася.