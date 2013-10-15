ЗМІ: На Філіппінах стався потужний землетрус, загинуло 20 осіб (фото)

Щонайменше 20 людей загинули і понад 60 отримали поранення в результаті серії підземних поштовхів, що сталися вранці у вівторок в центральній частині Філіппін, повідомляють національні ЗМІ з посиланнями на дані управління цивільної оборони та результати власних підрахунків, передає РІА Новости.

Раніше повідомлялося про загибель десяти людей в результаті обвалення рибного ринку в порту другого за чисельністю населення філіппінського міста Себу на однойменному острові. За деякими даними, багато хто отримав поранення через тисняву, коли після землетрусу в цілому ряді місць люди в паніці кинулися назовні із закритих приміщень.

Перший поштовх магнітудою 7,2 стався в 08.12 за місцевим часом (04.12 мск). Епіцентр землетрусу знаходився в двох кілометрах на південь від міста Кармен у провінції Бохоль, осередок залягав на глибині 33 кілометри. "Ми зареєстрували (незабаром після цього) не менше двох десятків афтершоків", - заявив директор Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (ФІВС) Ренато Солідум. На його думку, вони можуть тривати, однак поступово підуть на спад. Загрози цунамі немає.

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Однак справжній розмах лиха ще не ясний: землетрус порушив енергопостачання і зв'язок з великою кількістю районів на трьох сусідніх островах Себу, Бохоль і Негрос. "У нас великі проблеми зі зв'язком, і навіть офіс місцевого управління цивільної оборони (Себу) пошкоджений", - каже його голова Ніл Санчес.

Хоча аеропорт острова Бохоль вже відновив свою роботу, через отримані в результаті землетрусу ушкодження як і раніше не працює другий за значенням на Філіппінах міжнародний аеропорт Себу. За заявами влади, "важкі ушкодження" отримав і морський порт острова Бохоль, який залишається закритим.