Бірюльовський вбивця визнав свою провину

Про це повідомив РІА Новости представник прес-служби московського главку МВС.

"При затриманні Зейналов чинив опір, але ніхто не постраждав. У неофіційних розмовах з оперативниками після цього він визнав свою провину", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, після того як надійшла інформація, що імовірний вбивця поїхав до Коломну, туди була негайно направлена ​​група оперативників. З'ясувалося, що Зейналов ховається в одному з місцевих парків.

Співробітник поліції зазначив, що злочинець чекав своїх знайомих, які пообіцяли вивезти його з міста, що знаходиться в 120 кілометрах від Москви, і допомогти сховатися від правоохоронних органів. Зброї при Зейналові не було.

"Поліція в обов'язковому порядку перевірить Зейналова на причетність до скоєння інших злочинів у московському регіоні", - заявив представник прес-служби московського главку МВС.

Нагадаємо, у вівторок вдень було встановлено підозрюваного у скоєнні злочину, ним виявився Орхан Зейналов. Вбивцю з Бірюльово упізнав власник квартири, в якій він знімав кімнату. Увечері злочинця затримали в підмосковній Коломні.

Московська поліція повідомляла, що Зейналов був також оголошений азербайджанськими правоохоронними органами в розшук за вбивство. Однак азербайджанська сторона спростувала цю інформацію.

У Москві в останні кілька днів увага влади і поліції прикута до подій, що відбуваються в Бірюльово Західне. Минулого тижня на очах у своєї дівчини в цьому районі був зарізаний 25-річний Єгор Щербаков, камери спостереження зафіксували, що вбивство скоїв чоловік неслов'янської зовнішності.

Жителі Бірюльово Західне в неділю вийшли на "народний схід", вимагаючи закрити місцеву овочебазу, де, на їх думку, працює багато нелегальних мігрантів і посилити міграційну політику. Акція закінчилася погромом і масовими заворушеннями, було заарештовано близько 400 осіб.

У понеділок овочевої бази була тимчасово закрита за рішенням Росспоживнагляду. Пізніше стало відомо, що овочева база буде закрита за рішенням суду. Крім того, після заворушень в Бірюльово з'явиться стаціонарний пост контролю за приїжджими.