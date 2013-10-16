Посольство Нідерландів у РФ не коментує напад на голландського дипломата
09:18, 16 жовтня 2013Світ
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Посольство Нідерландів в Росії не коментує інцидент, пов'язаний з нападом у Москві на голландського дипломата, заступника голови місії Нідерландів в Росії Онно Елдеренбоша
З питань, пов'язаних з інцидентом, журналістів просять звертатися в МЗС Нідерландів.
Як стало відомо напередодні, на дипломата напали в ніч на середу в його власній квартирі. У прес-службі столичного главку МВС підтвердили факт звернення іноземця до правоохоронних органів, не уточнивши особу потерпілого й обставини події. Джерело, знайоме з ситуацією, розповіло РІА Новини, що інформація про інцидент передана в МЗС Росії.
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