Посольство Нідерландів у РФ не коментує напад на голландського дипломата

З питань, пов'язаних з інцидентом, журналістів просять звертатися в МЗС Нідерландів.

Як стало відомо напередодні, на дипломата напали в ніч на середу в його власній квартирі. У прес-службі столичного главку МВС підтвердили факт звернення іноземця до правоохоронних органів, не уточнивши особу потерпілого й обставини події. Джерело, знайоме з ситуацією, розповіло РІА Новини, що інформація про інцидент передана в МЗС Росії.