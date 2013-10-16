У Москві побили голландського дипломата

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці.

"У поліцію звернувся помічник посла Нідерландів, який заявив, що його побили невідомі, що залишили після себе сердечко і напис" ЛГБТ"", - сказав співрозмовник агентства.

На тему: У Панамі підрізали віце-консула Росії

У прес-службі столичного главку МВС підтвердили факт звернення іноземця до правоохоронних органів, не уточнюючи особу потерпілого і обставини події.

"Від іноземного громадянина прийнято заяву, за якою будуть проведені всі необхідні слідчі дії", - сказали в прес-службі.

Міністерство закордонних справ Росії проінформовано про подію з дипломатом з Нідерландів в Москві, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Посол Росії в Нідерландах Роман Колодкін прибуде в середу до МЗС Голландії для роз'яснення ситуації з інциденту з голландським дипломатом у Москві, повідомили в голландському міністерстві.

"Як нам стало відомо, дві людини проникли в будинок співробітника посольства і побили його. Він отримав легкі травми, зараз почувається добре", - повідомили у відомстві.

"Завтра російський посол у Нідерландах прибуде в МЗС Голландії, щоб роз'яснити ситуацію і розповісти, які заходи вживаються для охорони дипломатів у Москві", - додав співробітник міністерства.