Офіс прем'єра Канади евакуювали через підозрілий предмет

23:18, 16 жовтня 2013
Світ
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Будівля Ланжевен, де розташовується офіс прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера, евакуйовано в середу через підозрілий предмет, знайдений у будівлі

Резиденція прем`єра Канади Фото Wikiрedia

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

За словами представника Королівської кінної поліції Канади Люсі Шорі, у момент події прем'єр-міністра не було в будівлі.

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Повідомляється, що у зв'язку з інцидентом затримано одну людину. Побудована в 1883 році, Будівля Ланжевен розташована навпроти Парламентського пагорба.

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