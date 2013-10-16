Офіс прем'єра Канади евакуювали через підозрілий предмет
23:18, 16 жовтня 2013Світ
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Будівля Ланжевен, де розташовується офіс прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера, евакуйовано в середу через підозрілий предмет, знайдений у будівлі
У момент події прем'єр-міністра не було в будівлі Фото Wikiрedia
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
За словами представника Королівської кінної поліції Канади Люсі Шорі, у момент події прем'єр-міністра не було в будівлі.
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Повідомляється, що у зв'язку з інцидентом затримано одну людину. Побудована в 1883 році, Будівля Ланжевен розташована навпроти Парламентського пагорба.
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