Оксана Баюл подала в американський суд позов на $ 400 млн

Як повідомляють американські ЗМІ, у позовній заяві 36-річної Баюл говориться, що агентство William Morris (нині WME) використовувало її молодість і погане знання англійської мови, щоб обманним шляхом вкрасти у неї мільйони доларів, які вона заробила після перемоги на Олімпіаді-1994 в 16-річному віці, пише РІА Новости.

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Колишня спортсменка стверджує, що не отримувала оплати (або отримувала її в недостатньому обсязі) за участь у цілому ряді рекламних заходів і за появи в ЗМІ, повідомив портал Courthouse News Service.com. За словами Баюл, схема розкрилася тільки в 2011 році, коли вона найняла нового адміністратора. За даними видання TheWrap.com, у своєму позові, поданому 8 жовтня в Верховний суд штату Нью-Йорк, Баюл звинувачує в шахрайстві не тільки співробітників William Morris, а й пов'язані з агентством рекламні компанії і навіть Гільдію кіноакторів, членом якої вона була.

На початку лютого стало відомо, що Баюл подала до суду на американського мовця NBC Universal і пов'язану з ним продюсерську компанію, вимагаючи виплатити 5 мільйонів доларів за збиток, нанесений своєї репутації.

Українка Оксана Баюл стала чемпіонкою світу в 1993 році, а через рік перемогла на Олімпіаді в норвезькому Ліллехаммері. Після закінчення спортивної кар'єри Баюл переїхала жити в США, але зберегла українське громадянство.