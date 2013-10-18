Кількість жертв землетрусу на Філіппінах перевищила 170 осіб
Кількість жертв найпотужнішого за останні 23 роки землетрусу на Філіппінах досягла 172, ще 22 людини вважаються зниклими безвісти
Кількість жертв найпотужнішого за останні 23 роки землетрусу на Філіппінах досягла 172, ще 22 людини вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на останні дані місцевої влади, передає РІА Новости.
Раніше повідомлялося про 156 загиблих.
За інформацією влади, всі зниклі безвісти жили в провінції Бохоль. Там зникли 22 людини, у тому числі п'ятеро дітей. В даний час залишається мало надії на те, що хто-небудь з них буде знайдений живим, відзначають представники місцевої поліції.
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Вранці у вівторок в центральній частині Філіппін стався землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром у двох кілометрах на південь від міста Кармен у провінції Бохоль. Після нього протягом 45 годин фахівці Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (ФІВС ) зареєстрували в цій зоні понад 1,2 тисячі афтершоків, у тому числі два магнітудою 5,1 вранці в середу. На думку сейсмологів, афтершоки триватимуть ще кілька днів, але навряд чи наблизяться за силою до першого підземного поштовху.