Кількість жертв землетрусу на Філіппінах перевищила 170 осіб

Кількість жертв найпотужнішого за останні 23 роки землетрусу на Філіппінах досягла 172, ще 22 людини вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на останні дані місцевої влади, передає РІА Новости.

Раніше повідомлялося про 156 загиблих.

За інформацією влади, всі зниклі безвісти жили в провінції Бохоль. Там зникли 22 людини, у тому числі п'ятеро дітей. В даний час залишається мало надії на те, що хто-небудь з них буде знайдений живим, відзначають представники місцевої поліції.

На тему: На Філіппінах за добу стався другий землетрус, загинуло понад 150 осіб

Вранці у вівторок в центральній частині Філіппін стався землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром у двох кілометрах на південь від міста Кармен у провінції Бохоль. Після нього протягом 45 годин фахівці Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (ФІВС ) зареєстрували в цій зоні понад 1,2 тисячі афтершоків, у тому числі два магнітудою 5,1 вранці в середу. На думку сейсмологів, афтершоки триватимуть ще кілька днів, але навряд чи наблизяться за силою до першого підземного поштовху.