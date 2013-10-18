Сотні рейсів скасовано в римському та міланському аеропортах через страйк

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство АНСА, в результаті загального страйку, який триває 24 години, постраждали пасажири внутрішніх і міжнародних рейсів, у тому числі іноземних авіакомпаній.

Керівництво аеропорту намагається відправити пасажирів з першим можливим рейсом за бажаним напрямом. Аналогічна ситуація склалася в міланських аеропортах Мальпенса і Лінате, проте там вдалося уникнути незручностей і черг, тому що про скасування рейсів було оголошено заздалегідь.

У цілому сьогоднішня акція протесту, яка оголошена профспілками країни, і зачепила в основному транспортний сектор, не привела до особливих складнощів на Апеннінах.

У Римі протягом усього дня проходила маніфестація, через яку виявився паралізованим центр міста. Однак, обійшлося без інцидентів.

Завтра у столиці продовжаться акції протесту. Зокрема, заплановано марш противників будівництва високошвидкісної залізничної гілки Турин-Ліон.