Історичні опоненти блоку Меркель виявили готовність до переговорів

Як передає РІА Новости з посиланням на німецькі ЗМІ, партійні збори (або "конвент", як їх називають соціал - демократи) відбуваються у закритому режимі і є найвищим органом, який приймає рішення в проміжках між з'їздами СДПН. До його компетенції належать всі політичні та організаційні питання за винятком установи партійних органів, зміни статуту або програми партії.

За старт переговорів з ХДС/ХСС, під час яких буде обговорюватися і кадровий склад майбутнього уряду, проголосувала переважна більшість із понад 200 делегатів конвенту. Проти було подано тільки 31 голос. Це рішення відкрило шлях до початку коаліційного діалогу між політичними силами, які історично є опонентами. Перший раунд переговорів може відбутися вже майбутньої середи.

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Вибори до бундестагу відбулися 22 вересня. За підсумками голосування блок Меркель здобув 311 з 631 місця в парламенті нового скликання. Цього недостатньо, щоб самостійно сформувати новий уряд, тому ХДС/ХСС почав діалог про коаліцію з СДПН і "зеленими". Останні два тижні керівництво блоку Меркель по черзі вело з обома цими політичними силами "зондувальні переговори". Їхня мета - з'ясувати, наскільки сторони готові до компромісів з основних програмних питань і чи є сенс починати повноцінний діалог про коаліцію. Переговори ХДС/ХСС із "зеленими" по тому провалилися.

Скільки триватимуть коаліційні переговори між блоком Меркель і соціал-демократами, невідомо. Згідно з оптимістичними прогнозами, так звану "велику коаліцію" (так традиційно називається союз ХДС/ХСС і СДПН) буде створено до середини листопада, за песимістичним - після Нового року.

«Велика коаліція», якщо переговори завершаться успішно, стане вже третьою в сучасній історії Німеччини. ХДС/ХСС і СДПН укладали такий «шлюб за розрахунком» двічі: у 1966 і 2005 роках.