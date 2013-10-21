Українські дипломати добиваються зустрічі із затриманими в Індії українцями

Співробітники посольства України в Індії мають намір домогтися можливості зустрітися з трьома українськими громадянами, що перебували на затриманому владою Індії судні Seaman Guard Ohio і були заарештовані за звинуваченнями в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, повідомив РІА Новини представник посольства Роман Пиріг.

"Ми намагаємося отримати дозвіл на зустріч з нашими затриманими співгромадянами. Ми намагаємося отримати доступ до в'язниці, де їм можна було б надати відповідну правову допомогу. Всього, за нашими даними, на судні було 10 членів екіпажу і 25 охоронців. Двоє членів екіпажу (капітан і старший механік), а також один охоронець - українці", - заявив дипломат.

У неділю індійські ЗМІ повідомили, що старший механік спробував повіситися на щоглі судна. Його встигли зупинити поліцейські. Чоловік був доставлений до лікарні , загрози його здоров'ю немає. Він, а також капітан, які були єдиними членами екіпажу, що залишалися на судні для забезпечення його технічної готовності, були пізніше поміщені під арешт, як і решта моряків. У понеділок ЗМІ повідомили, що старший механік спробував накласти на себе руки вдруге, тепер у в'язниці. "Зараз ми перевіряємо інформацію про ситуацію з ним" , - заявив Пиріг.

Судно, що слідувало під прапором Сьєрра-Леоне і належить американській компанії AdvanFort, було затримано в ніч на 12 жовтня. Екіпаж складався з громадян Індії, Естонії, Великобританії, України. За даними влади, на судні, у якого не було дозволу на вхід у індійські води, виявлені 31 автомат і майже 5 тисяч патронів. Крім того, на Seaman Guard Ohio було 1,5 тисячі літрів дизельного палива, імовірно, нелегально придбаного.