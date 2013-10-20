ЗМІ: В Індії намагався повіситися українець - капітан затриманого корабля

Спробі самогубства завадила поліція, повідомляє lb.ua з посиланням на зарубіжні ЗМІ.

19 жовтня капітан намагався повіситися у своїй каюті, однак його помітив поліцейський, який покликав на допомогу і допоміг вийняти Дудника з петлі, повідомляє The Telegraph.India.

Українець пояснив, що вчинив спробу самогубства через те, що був у депресії і побоювався, що його посадять у в'язницю.

Валентин Дудник залишався на борту корабля для обслуговування техніки разом з іншим українцем - головним інженером Валерієм Сидоренком. Після НП їх обох доставили в поліцейську дільницю в Тутікорін, а потім відправили на обстеження до лікарні. Після цього українців відправили у місцеву в'язницю.

На тему: ЗМІ: Індія заарештувала команду судна мисливців за піратами, у складі якої 3 українці (фото)

Представники українського посольства в Індії планують прибути на місце інциденту для з'ясування обставин.

Нагадаємо, 12 жовтня берегова охорона Індії затримала американське судно Seaman Guard Ohio, на борту якого перебували троє громадян України. Правоохоронці Індії отримали інформацію про те, що на борту судна може бути зброя. Однак в МЗС України інформацію про зброю спростували.