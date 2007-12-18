Лідери Європейської народної партії привітали Тимошенко

Лідер Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС та голова групи народних партій в Європарламенті Жозеф ДОЛЬ привітали Юлію ТИМОШЕНКО з обранням на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, у своєму привітанні лідери Європейської народної партії (ЄНП) зазначили, що з обранням Ю.ТИМОШЕНКО складний процес консолідації коаліції “зрештою увінчався успіхом і довів сильну єдність демократичних “помаранчевих” сил”.

“Європейська народна партія уважно спостерігатиме за амбіційною роботою нового уряду і розвитком процесу реформ”, - зазначається у привітанні лідерів ЄНП.

Вони також висловили переконання, що з такими сильними лідерами, як Ю.ТИМОШЕНКО та Президент України Віктор ЮЩЕНКО демократичні принципи запрацюють і Україна здійснить швидкого прогресу до мирного та процвітаючого майбутнього всіх громадян.

“Крім того, ми переконані, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО дасть нового поштовху європейському руху України, і, звичайно, ЄНП буде щаслива допомогти їй в цьому”, - зазначають В.МАРТЕНС та Ж.ДОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада 226-ма голосами підтримала призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України, після чого 227-ма голосами затвердила персональний склад нового уряду.