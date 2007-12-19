Комісар ЄС як мати ставиться до країн-партнерів

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства (ЄПС) Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначає, що намагається по-рівному ставитися до всіх країн-учасниць ЄПС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила 18 грудня на зустрічі з представниками Комітету регіонів ЄС.

“Не завжди все залежить від Брюсселя, оскільки є ще 27 столиць”, - сказала вона, зазначивши, що різні країни бачать різні пріоритети в імплементації ЄПС: хтось прагне більшої уваги до південних країн-сусідів, а хтось – до східних.

У зв’язку з цим комісар зазначила, що вона намагається бачити всі країни разом.

“Я, як мати всіх цих наших країн-партнерів”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Водночас, комісар ЄС вкотре наголосила, що ЄПС не передбачає членства в Євросоюзі, а лише спрямована на покращення двосторонніх відносин між ЄС та країнами-сусідами.

Як повідомляв УНІАН, Європейська політика сусідства була затверджена у червні 2004 року. На сьогодні в ній беруть участь 16 країн, в тому числі і Україна.