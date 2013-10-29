ЗМІ: Поліцейський-вбивця підлітка з "автоматом" вважався фахівцем зі зброї

48-річний Джелхаус - автор низки статей про особисту безпеку офіцерів і зброю, які друкувалися на сторінках спеціалізованих журналів та інтернет-форумах для військових, поліцейських і співробітників спецслужб, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

У 2005 році чоловік служив в Іраку. В офісі шерифа округу Сонома Джелхаус відповідав за підготовку стажистів. Колеги відгукуються про нього як про заслуженого професіонала. У 2004 році офіцер врятував кілька людей з охопленого полум'ям автомобіля, за що отримав медаль "За виявлену сміливість".

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До розслідування трагедії підключилося ФБР США. На даний момент Джелхаус відсторонений від обов'язків і відправлений в оплачувану відпустку.

Окружний прокурор Джил Равич в понеділок закликала розгнівану громадськість "набратися терпіння" . "Для того щоб слідство увінчалося успіхом, необхідний час, - сказала вона. - Я прошу дати нам час, щоб крок за кроком встановити, що сталося того дня".

Помічник шерифа Джелхаус і ще один офіцер, недавно прийнятий на роботу, 22 жовтня патрулювали на машині вулиці міста Санта-Роса, коли помітили 13-річного Енді Лопеса, у якого в руках був предмет, що нагадує АК -47. Увімкнувши сирену, офіцери поїхали за ним. Далі події розвивалися стрімко: правоохоронці вистрибнули з машини, сховавшись за дверима автомобіля, вони наказали хлопчикові покласти "зброю" на землю. За їхніми ж запевненнями, наказ пролунав кілька разів. Потім офіцерам здалося, що дитина має намір підняти "автомат". Цієї миті пролунали постріли, Енді Лопес помер на місці.

Результати розтину показали, що хлопчик отримав сім поранень, два з яких були смертельні. Встановлено, що стріляв тільки один офіцер - Джелхаус.