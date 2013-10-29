Можливо бойовики в Сирії застосували хімзброю проти курдів - ЗМІ

За даними телеканалу, бій відбувся в околицях міста Хасаке в районі Рас-аль-Айн на північному сході Сирії, розташованому поблизу кордону з Туреччиною, повідомляє РІА Новости.

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Після падіння снаряда пішов їдкий жовтий дим, у кількох людей відзначаються важкі симптоми отруєння, погіршення самопочуття, нудота, повідомило телеканалу курдське джерело в Хасаці.

Інформацію про цей інцидент офіційні джерела поки що не підтверджують.