ДТП у центрі Пекіна офіційно визнано терактом, затримано 5 підозрюваних
28 жовтня у центрі китайської столиці позашляховик в'їхав у натовп людей і загорівся. Загинули п'ять осіб , 37 отримали поранення. Китайська влада заявила , що у даній справі вже є затримані .
Китайська влада офіційно оголосили автокатастрофу на площі Тяньаньмень терактом, повідомило Центральне китайське телебачення. Служби безпеки країни затримали 5 осіб, підозрюваних у причетності до атаки, пише Russia Today.
Автомобіль, що рухався центральною міською вулицею Чананьцзе, з'їхав з дороги і врізався у вуличне огорожу, за якою знаходилися пішоходи. Після зіткнення машина загорілася. У результаті події загинув водій і двоє пасажирів автомобіля. Поранення отримали туристи і співробітники поліції, які знаходилися поруч.
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Інцидент стався неподалік від головного входу до столичного музейного комплексу «Гугун» - колишнього палацу китайських імператорів, також відомого як «Заборонене місто».