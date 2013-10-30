ДТП у центрі Пекіна офіційно визнано терактом, затримано 5 підозрюваних

Китайська влада офіційно оголосили автокатастрофу на площі Тяньаньмень терактом, повідомило Центральне китайське телебачення. Служби безпеки країни затримали 5 осіб, підозрюваних у причетності до атаки, пише Russia Today.

Автомобіль, що рухався центральною міською вулицею Чананьцзе, з'їхав з дороги і врізався у вуличне огорожу, за якою знаходилися пішоходи. Після зіткнення машина загорілася. У результаті події загинув водій і двоє пасажирів автомобіля. Поранення отримали туристи і співробітники поліції, які знаходилися поруч.

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Інцидент стався неподалік від головного входу до столичного музейного комплексу «Гугун» - колишнього палацу китайських імператорів, також відомого як «Заборонене місто».