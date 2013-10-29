ДТП з джипом у центрі Пекіна могла бути терактом - ЗМІ

Поліція вже встановила, що на джипі, який протаранив натовп і вибухнув перед парадним в'їздом до "Забороненого міста" - колишньої імператорської резиденції, були номерні знаки Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР) КНР. Правоохоронні органи ведуть пошуки приїжджих з уйгурськими іменами, які могли мати стосунок до події, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на китайські ЗМІ.

Інцидент з джипом-позашляховиком стався в понеділок о 12:05 за місцевим часом (06:05 за Києвом) перед мармуровими містками, що ведуть до Воріт Небесного Спокою зі знаменитим парадним портретом Мао Цзедуна. Всі три людини, що були в автомобілі , загинули. Жертвами події стали також філіппінська туристка і екскурсант-китаєць з провінції Гуандун. Ще три філіппінці, а також турист з Японії отримали поранення.

Як пише сьогодні газета "Хуаньцю шибао", очевидці стверджують , що джип цілеспрямовано просувався крізь натовп до в'їзду в палацовий комплекс, і "його переслідували поліцейські автомобілі".

"Я почула автомобільні гудки , але прореагувала на них занадто пізно. Мій розум немов вимкнувся, і коли я опритомніла, то виявила, що лежу на землі" , - цитує гуанчжоуська газета "Наньда жибао" слова туристки-філіппінки.

Увечері в понеділок поліція розіслала в столичні готелі повідомлення, в яких закликала повідомляти про всіх "підозрілих гостей" , що зупинялися у них, починаючи з 1 жовтня. Органи правопорядку просять також повідомляти про всі "підозрілі автомобілі". Поліцейські згадують двох приїжджих з повіту Пішань і Шаньшань СУАР, які вважаються найбільш імовірними підозрюваними.

Як відомо, Сіньцзян-Уйгурський автономний район КНР продовжує залишатися зоною високої активності сепаратистських угрупувань, які виступають за відділення цього великого району від решти Китаю.