ДТП з джипом у центрі Пекіна могла бути терактом - ЗМІ

08:48, 29 жовтня 2013
Світ
422 0

Дорожньо-транспортна пригода на площі Тяньаньмень у столиці КНР, внаслідок якої п'ятеро людей загинули і 38 отримали поранення, могла бути терористичним актом

Джип, що палає на площі Тяньаньмень / Фото: Weibo @Jing_oppa

Поліція вже встановила, що на джипі, який протаранив натовп і вибухнув перед парадним в'їздом до "Забороненого міста" - колишньої імператорської резиденції, були номерні знаки Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР) КНР. Правоохоронні органи ведуть пошуки приїжджих з уйгурськими іменами, які могли мати стосунок до події, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на китайські ЗМІ.

Інцидент з джипом-позашляховиком стався в понеділок о 12:05 за місцевим часом (06:05 за Києвом) перед мармуровими містками, що ведуть до Воріт Небесного Спокою зі знаменитим парадним портретом Мао Цзедуна. Всі три людини, що були в автомобілі , загинули. Жертвами події стали також філіппінська туристка і екскурсант-китаєць з провінції Гуандун. Ще три філіппінці, а також турист з Японії отримали поранення.

Як пише сьогодні газета "Хуаньцю шибао", очевидці стверджують , що джип цілеспрямовано просувався крізь натовп до в'їзду в палацовий комплекс, і "його переслідували поліцейські автомобілі".

"Я почула автомобільні гудки , але прореагувала на них занадто пізно. Мій розум немов вимкнувся, і коли я опритомніла, то виявила, що лежу на землі" , - цитує гуанчжоуська газета "Наньда жибао" слова туристки-філіппінки.

Увечері в понеділок поліція розіслала в столичні готелі повідомлення, в яких закликала повідомляти про всіх "підозрілих гостей" , що зупинялися у них, починаючи з 1 жовтня. Органи правопорядку просять також повідомляти про всі "підозрілі автомобілі". Поліцейські згадують двох приїжджих з повіту Пішань і Шаньшань СУАР, які вважаються найбільш імовірними підозрюваними.

Як відомо, Сіньцзян-Уйгурський автономний район КНР продовжує залишатися зоною високої активності сепаратистських угрупувань, які виступають за відділення цього великого району від решти Китаю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter