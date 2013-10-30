Перший підводний тунель між Європою та Азією раптово знеструмили

У залізничному тунелі під протокою Босфор у Туреччині незабаром після урочистого відкриття відключилася електрика. Про це в середу, 30 жовтня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France -Presse.

Відзначається, що через збій в енергопостачанні в тунелі застряг поїзд. Пасажирам довелося покинути вагони і йти по знеструмленому тунелю пішки. Неполадку незабаром вдалося усунути, і зараз потяги ходять у звичайному режимі.

У свою чергу агентство Reuters повідомляє, що відкриття тунелю викликало у жителів Стамбула небувалий ажіотаж. Багато хто з них заради розваги катаються на поїздах з кінця в кінець, внаслідок чого потяги йдуть переповненими, а одну станцію навіть довелося тимчасово закрити через велику кількість пасажирів, що скупчилися на ній.

У повідомленні наголошується, що багато жителів міста ніколи раніше не їздили на поїзді. Через це вони не знають техніки безпеки і іноді з необережності або з цікавості зривають стоп-крани, що призводить до перебоїв у русі.

Тунель під Босфором був відкритий 29 жовтня. Урочисту церемонію приурочили до 90-річної річниці турецької революції. Створення 14-кілометрового тунелю обійшлося владі більш ніж в три мільярди євро. У будівництві поряд з турецькими компаніями брали участь і корпорації з Японії.

Пропускна здатність тунелю становить близько 75 тисяч осіб на годину в обох напрямках. Він входить до числа масштабних проектів перебудови Стамбула, покликаних розрядити обстановку на дорогах шістандцятимільйонного міста. До його відкриття жителям Стамбула доводилося перетинати Босфор по одному з двох мостів, що призводило до виникнення багатокілометрових пробок.

Проект став першим у світі підводним тунелем між Європою і Азією. Агентство відзначає, що про створення такої споруди турецькі султани мріяли ще в XIX столітті.