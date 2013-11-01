У США спіймали «глобального банкіра злочинного світу»

Житель Брукліна Володимир Кац, який згадується в офіційних зведеннях як «глобальний банкір злочинного світу», визнав провину у відмиванні коштів і в організації незаконного бізнесу з переказу грошей. Про це повідомляє Lenta.ru.

Кац повідомив слідству, що брав участь у створенні та управлінні анонімною платіжною системою Liberty Reserve, яка надавала злочинцям можливість легалізовувати нажиті незаконним шляхом кошти.

Співзасновник Liberty Reserve був арештований наприкінці травня цього року. Разом з ним за грати потрапили співзасновник системи Артур Будовський і ще троє керівників. Тоді ж діяльність Liberty Reserve в США була заблокована. Розслідування діяльності обвинувачених почалося в 2011 році і велося зусиллями спецслужб кількох країн світу.

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Liberty Reserve була зареєстрована на Коста-Ріці і позиціонувала себе як найбільша в інтернеті анонімна платіжна система. За версією слідства, вона спочатку створювалася для того, щоб обслуговувати інтереси злочинців, в першу чергу хакерів. Також через неї проходили кошти, зароблені на торгівлі наркотиками та дитячій порнографії.

За даними Мін'юсту, за сім років роботи Liberty Reserve через неї було проведено близько 55 мільйонів нелегальних транзакцій. Щорічний обсяг грошових переказів оцінювався в 1,4 мільярда доларів, а всього злочинцям вдалося відмити шість мільярдів доларів, вважають прокурори. Число користувачів системи становило близько мільйона людей.

До Liberty Reserve Кац і Будовський займалися аналогічним сервісом Gold Age, який був закритий у 2006 році. Кацу і Будовському дали по 5 років умовно.