Президент Венесуели звинуватив Twitter в атаці на свій акаунт

Атаці, за словами Мадуро, піддалися також акаунти в Twitter ряду членів венесуельського уряду. Те, що відбулося президент Венесуели назвав частиною змови, спрямованої на дестабілізацію обстановки в країні і зрив призначених на 8 грудня муніципальних виборів, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

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При цьому Мадуро не повідомив ніяких подробиць атаки на його твіттер. У свою чергу міністр зв'язку та інформації Венесуели Делсі Родрігес раніше заявила, що в акаунт Мадуро у Twitter, з невстановлених причин, за 10 хвилин позбувся близько шести тисяч підписувачів. Коли саме стався інцидент, Родрігес не уточнила.

Компанія Twitter поки ніяк не відреагувала на висловлені Мадуро звинувачення на свою адресу.

Призначені на 8 грудня муніципальні вибори у Венесуелі розглядаються політологами як ключовий показник підтримки уряду Мадуро, який перебуває при владі з квітня 2013 року.

Мадуро, який змінив на посту президента Венесуели Уго Чавеса, який помер від раку в березні 2013 року, раніше неодноразово заявляв про розкриття змов, спрямованих проти нього і уряду країни.