Президента Венесуели планували вбити за 10 тисяч доларів
Найманці з Колумбії, які планували замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, погодилися на цю справу всього за 20 мільйонів колумбійських песо (приблизно 10,6 тисячі доларів), повідомив венесуельський міністр внутрішніх справ Мігель Торрес.
Глава МВС Венесуели в ефірі місцевого радіо повідомив також, що відвідав Колумбію, де обмінявся даними у цій справі з місцевими розвідувальними службами, пише РІА Новости.
На тему: Президент Венесуели: замах на мене і напад на Сирію мали статись одночасно
Раніше влада Венесуели розкрила нібито наявні плани ще одного замаху на Мадуро в рамках операції під назвою "Бейбі". Одним з головних організаторів змови міністр МВС назвав Луїса Посаду Каррілеса, що перебуває у США і обвинуваченого Каракасом і Гаваною у тероризмі. Посада Каррілес стоїть і за спробою організації замаху за допомогою громадян Колумбії, запевнив Торрес, як і екс-президент Колумбії Альваро Урібе.
Двоє громадян Колумбії, підозрювані в причетності до підготовки замаху на Мадуро, були затримані у Венесуелі в серпні. Як заявив тоді Торрес, ці люди у віці 18 і 22 років входили до складу групи з 10 осіб, які готували вбивство глави держави.
Розслідування показало, що у колумбійців знаходилися дві гвинтівки з оптичним прицілом, фотографії Мадуро і спікера парламенту Діосдадо Кабельо, а також комплекти уніформи венесуельської армії.