Президента Венесуели планували вбити за 10 тисяч доларів

Глава МВС Венесуели в ефірі місцевого радіо повідомив також, що відвідав Колумбію, де обмінявся даними у цій справі з місцевими розвідувальними службами, пише РІА Новости.

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Раніше влада Венесуели розкрила нібито наявні плани ще одного замаху на Мадуро в рамках операції під назвою "Бейбі". Одним з головних організаторів змови міністр МВС назвав Луїса Посаду Каррілеса, що перебуває у США і обвинуваченого Каракасом і Гаваною у тероризмі. Посада Каррілес стоїть і за спробою організації замаху за допомогою громадян Колумбії, запевнив Торрес, як і екс-президент Колумбії Альваро Урібе.

Двоє громадян Колумбії, підозрювані в причетності до підготовки замаху на Мадуро, були затримані у Венесуелі в серпні. Як заявив тоді Торрес, ці люди у віці 18 і 22 років входили до складу групи з 10 осіб, які готували вбивство глави держави.

Розслідування показало, що у колумбійців знаходилися дві гвинтівки з оптичним прицілом, фотографії Мадуро і спікера парламенту Діосдадо Кабельо, а також комплекти уніформи венесуельської армії.