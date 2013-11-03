В Бразилії на гірській дорозі розбився автобус: є жертви і десятки поранених

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на місцеву владу, аварія сталася поблизу міста Пасу-Фунду в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Автобус, що повертався з Парагвая, з`їхав з дороги і впав в 30-метровий яр, передає РІА Новости.

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Потерпілі госпіталізовані. Чи були серед жертв та постраждалих іноземці, не повідомляється. Поліція з`ясовує причини аварії.