У Бразилії розгромили автовокзал, протестуючи проти високих тарифів

Декілька сотень протестувальників увірвалися на автовокзал в найбільшому бразильському місті Сан-Паулу, підпалили автобус і зламали банкомати.

Учасники акції вимагали безплатного проїзду в громадському транспорті, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, щонайменше шість осіб заарештовано.

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Безпорядки почалися після того, як Президент Бразилії Ділма Руссеф оголосила про заходи з поліпшення громадського транспорту в Сан-Паулу, які обійдуться в 2,4 млрд доларів.

Влітку підвищення вартості проїзду в громадському транспорті стало приводом для протестів по всій країні. Демонстрантів не заспокоїла обіцянка влади повернути колишні ціни на проїзд.

Бразильці також невдоволені корупцією, високою вартістю життя, слабо розвиненою комунальною інфраструктурою і розтратою бюджетних коштів.