В аеропорту Чикаго під ескалатором знайшли алігатора
22:31, 03 листопада 2013Світ
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Невеликого алігатора довжиною близько 30 сантиметрів знайшли у неділю під одним з ескалаторів терміналу міжнародного аеропорту O'Hare в Чикаго.
Зоологи роблять все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я рептилії. / Фото : www.aquatek.narod.ru
За словами представника чиказької поліції Хосе Естради, один зі співробітників поліції зловив алігатора, накривши його сміттєвим контейнером, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес .
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"Ми не знаємо, звідки він взявся і як довго він жив у будівлі аеропорту", - сказав Естрада.
За словами директора Чиказького герпетологічного товариства, співробітники якого прибутку за рептилією, алігатор перебуває в дуже поганому стані. Зараз зоологи роблять все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я рептилії.
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