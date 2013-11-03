В аеропорту Чикаго під ескалатором знайшли алігатора

За словами представника чиказької поліції Хосе Естради, один зі співробітників поліції зловив алігатора, накривши його сміттєвим контейнером, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес .

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"Ми не знаємо, звідки він взявся і як довго він жив у будівлі аеропорту", - сказав Естрада.

За словами директора Чиказького герпетологічного товариства, співробітники якого прибутку за рептилією, алігатор перебуває в дуже поганому стані. Зараз зоологи роблять все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я рептилії.