Медведєв здав документи в ЦВК
13:03, 20 грудня 2007Світ
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Сьогодні папери повинен представити і Нємцов
Кандидат в президенти від партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв подав документи в Центрвиборчком для реєстрації, передає Радіо Свобода.
Кандидатура Медведєва, підтримана президентом Володимиром Путіним, була офіційно висунута на з`їзді партії на початку тижня. На підтримку віце-прем`єра висловилися також "Справедлива Росія", "Аграрна партія" і "Цивільна сила".
Сьогодні ж документи в ЦВК повинен представити один з лідерів "Союзу правих сил" Борис Нємцов.
У виборчій кампанії беруть участь 15 кандидатів.
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