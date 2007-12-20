Медведєв здав документи в ЦВК

Кандидат в президенти від партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв подав документи в Центрвиборчком для реєстрації, передає Радіо Свобода.

Кандидатура Медведєва, підтримана президентом Володимиром Путіним, була офіційно висунута на з`їзді партії на початку тижня. На підтримку віце-прем`єра висловилися також "Справедлива Росія", "Аграрна партія" і "Цивільна сила".

Сьогодні ж документи в ЦВК повинен представити один з лідерів "Союзу правих сил" Борис Нємцов.

У виборчій кампанії беруть участь 15 кандидатів.