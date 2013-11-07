Президент Аргентини повертається до роботи після операції на мозку

Про це повідомило інтернет-видання Infobae з посиланням на джерела в офіційних колах.

Очікується, що найближчим часом Кіршнер відвідає госпіталь Фавалоро, де їй було зроблено операцію, для проведення комп'ютерної томографії та кардіологічних досліджень перед випискою, пише РИА Новости.

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За даними лікарів, її стан і настрій "оптимальні".

Офіційні особи прогнозують, що її повернення до виконання робочих обов'язків буде поступовим - в перші дні Кіршнер буде працювати як зі свого кабінету в Палаці уряду, так і зі своєї резиденції "Кинта де Олівос" під Буенос-Айресом.

У свою чергу, глава кабінету міністрів Хуан Мануель Абаль Медина повідомив, що Кіршнер вже спілкується з міністрами і ознайомлена з порядком денним.

Операція з видалення черепної гематоми була проведена 8 жовтня. Після цього лікарі прописали президенту відновний період довжиною в місяць.