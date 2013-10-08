Президент Аргентини перенесла операцію на мозку
21:51, 08 жовтня 2013Світ
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Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер перенесла операцію з видалення згустку крові із головного мозку.
Президент Аргентини перенесла операцію на мозку / Фото : casarosada.gov.ar
Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер перенесла операцію з видалення згустку крові із головного мозку.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, у серпні вона отримала травму голови, і 5 жовтня в неї була виявлена гематома. Вона скаржилася на оніміння у руці, і лікарі рекомендували негайну операцію.
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Очікується, що Президент Аргентини пробуде в лікарні тиждень. До операції вона брала активну участь у виборчій кампанії напередодні виборів у конгрес, які намічені на кінець жовтня.
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