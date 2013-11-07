Таджикистан переобрав чинного президента ще на 7 років

Чинний президент Таджикистану Емомалі Рахмон, за попередніми даними, перемагає на виборах глави держави з результатом 83,6 % ( 323 000 голосів виборців), повідомив на брифінгу в Душанбе глава ЦВК республіки Шермухаммад Шохіен, повідомляє РІА Новости.

"Явка виборців у день виборів склала 86,6 % (3640000 виборців), з них за Емомалі Рахмона віддали свої голоси 83,6 %", - сказав він. За словами глави ЦВК, інші п'ять кандидатів набрали по менш ніж 5 % голосів.