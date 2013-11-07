На МКС відправився новий екіпаж

«7 листопада о 08 год 14 хв 15 с мск із стартового комплексу майданчика 1 («Гагарінський старт») космодрому Байконур пусковими розрахунками підприємств ракетно-космічної промисловості Росії здійснено успішний пуск ракети космічного призначення «Союз-ФГ» з транспортним пілотованим кораблем (ТПК) «Союз ТМА-11М».

О 08 год 23 хв ТПК «Союз ТМА-11М» штатно відокремився від третього ступеня ракети-носія на орбіті штучного супутника Землі. На борту космічного корабля екіпаж 38/39-й експедиції МКС у складі командира космонавта Роскосмосу Михайла Тюріна і бортінженерів Ріка Мастраккіо (НАСА) і Коїчі Вакаті (ДжАКСА). Позивний екіпажу «Восток».

Подальше зближення і стикування ТПК «Союз ТМА-11М» з Міжнародною космічною станцією (МКС) здійснюватиметься за рахунок роботи двигунової установки корабля.

Для виведення і стикування ТПК «Союз ТМА-11М» з МКС заплановано четиривиткову схему, яка вперше була використана при запуску ТПК «Союз ТМА-08М» 29 березня 2013 року.

Планований час стикування корабля з МКС 14 год 31 хв мск 7 листопада. Новий екіпаж доставить на МКС олімпійський факел, який 9 листопада винесуть у відкритий космос космонавти Роскосмосу Олег Котов і Сергій Рязанський, які перебувають зараз на МКС.