ОБСЄ відзначає прогрес у вирішенні ”заморожених” конфліктів на просторі організації

Таку думку генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Занньєр висловив в ІТАР-ТАРС.

За його словами, важливим кроком стало досягнення домовленості про зустріч президентів Вірменії та Азербайджану.

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”Ми ведемо обговорення із сторонам нагорно-карабахського конфлікту. В даний час ми працюємо над тим, щоб зустріч лідерів Вірменії і Азербайджану відбулася. Сподіваюся, що вона пройде до кінця року”, - сказав Занньєр.

”Завдання ОБСЄ полягає в тому, щоб підтримувати намір сторін рухатися шляхом політичного врегулювання і не розглядати інші альтернативи”, - підкреслив Занньєр.

Позитивна динаміка спостерігається, на думку генерального секретаря ОБСЄ, і в придністровському врегулюванні.

”Недавно пройшла зустріч лідерів Молдови і Придністров`я в Німеччині, таким чином кроки із забезпечення контактів робляться. Ми бачимо позитивні зміни, які проявилися у відкритті мосту через Дністер і в питанні використання води цієї річки”, - відзначив він.