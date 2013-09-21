Генсекретар ОБСЄ назвав головні виклики сьогодення

Про це заявив генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Заньєр на 10-й щорічній зустрічі YES «Україна і світ в епоху змін: чинники успіху» у п`ятницю в Лівадійському палаці в Криму. Повідомляє прес-центр YES.

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«Транснаціональні глобальні виклики: тероризм, контрабанда, торгівля людьми, – але є й інші проблеми і труднощі: зміна клімату, брак продуктів і природних ресурсів. Це впливає на безпеку на континенті», – сказав генеральний секретар ОБСЄ під час дискусії «Виклики майбутнього: як утримати рівновагу».

За словами Заньєра, в такій ситуації можна поводитися по-різному: «Ми можемо не рухатися нікуди, можемо рухатися вперед, щоб вигравали всі сторони, і ми можемо працювати над найслабкішою ланкою, щоб укріпити весь ланцюжок». За його словами, крім того, потрібно змінити підходи. «Нам потрібні належні стратегії – ця галузь зобов`язує нас подумати про такі країни, як Афганістан, поза регіоном. Жодна країна, жодна організація не може сама змінити світ на краще – потрібно будувати стратегії з міжнародним співтовариством, з різними регіонами, ми маємо розуміти речі однаково», – сказав Заньєр.

Він нагадав, що Україна зараз головує в ОБСЄ. «Ми маємо сісти і по-новому визначити безпеку і демократію сьогодні з погляду цього регіонального співтовариства, подивитися, які складнощі та виклики є…», – сказав генеральний секретар ОБСЄ.