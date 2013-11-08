У Тріполі тривають сутички між угрупованнями бойовиків

Інцидент стався приблизно в кілометрі від посольства Росії і Великобританії. Як повідомляють арабські ЗМІ, на даний момент з лікарень міста надійшли повідомлення про одного вбитого і 12 поранених. За даними телеканалу "Аль-Арабія", загинули двоє і поранено більше 20 лівійців. Серед постраждалих є мирні жителі, що потрапили під перехресний вогонь, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За відомостями поліції, бій почався після того, як в центр Тріполі увірвалися кілька джипів з бойовиками з міста Місурата. Крім автоматичної зброї, у них є зенітні гармати і гранатомети. Передбачається, що приїжджі прибули до столиці, щоб помститися колишнім "братам по зброї" за смерть свого командира, який загинув в аналогічному збройному інциденті у вівторок.

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Перестрілка почалася в районі місцевого пляжу, де відпочивало багато городян. Всі вони в паніці бігли з місця події. Адміністрація розташованого там фешенебельного готелю "Редіссон Блу" / Radisson Blu / евакуювала частину гостей після того, як у двері та фасад потрапили кулі і осколки гранат.

Після повалення режиму Муамара Каддафі в Лівії не вдається створити стабільний уряд. Влада на місцях фактично належить збройним угрупованням, які у свій час виступали єдиним фронтом, але після перемоги "революції" ополчилися один на одного. Справа дійшла до створення в Кіренаїці / східні райони країни / "автономного уряду". Крім того, в деяких частинах Лівії ситуація знаходиться під контролем прихильників убитого лідера Джамахірії Каддафі.

Уряд країни прийняв рішення про припинення субсидування всіх колишніх "революціонерів" з початку 2014 року, якщо вони офіційно не перейдуть на службу в держструктури.