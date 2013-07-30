МЗС наполегливо рекомендує не їздити до Лівії

З огляду на нестабільну безпекову ситуацію на території Лівії, а також наявні загрози для життя і здоров’я наших співвітчизників, які виникають у цьому зв’язку, Міністерство закордонних справ України наполегливо в черговий раз рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Лівії до нормалізації ситуації у цій країні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

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Також зазначається, що у разі потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Лівії за номером телефону +21821 360 86 65/64, який працює цілодобово, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.