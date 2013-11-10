У Софії кілька тисяч студентів протестують проти політики болгарського уряду

Учасники протесту наполягають на відставці Кабінету міністрів на чолі з Пламеном Орешарські.

На даний час поліція повністю перекрила центральну вулицю столиці. Студенти почали свій шлях від Софийского університету до Народних зборів (парламент), а потім пішли у бік будівлі Ради міністрів (уряд). Незадоволені держполітикою студенти скандують гасла ”відставка”, ”мафія”, ”ваш час закінчився”. ”Панове керівники! Емігруйте ви, ми не будемо емігрувати”, - вигукують маніфестанти, не висуваючи жодних вимог окрім відставки Кабміну, передає Наприкінці жовтня близько сотні студентів блокували всі входи до Софійського університету імені св. Климента Охрідського. Тоді вони заявили, що не покинуть його стіни доти, доки уряд не піде у відставку, а Народні збори не будуть розпущені. Заняття в головній будівлі університету досі не проводяться, повідомляє ІТАР-ТАСС.

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Невдоволення серед студентів багато в чому зумовлене скандальною ситуацією, що стосується одіозної в країні постаті - представника партії Рух за права і свободи (РПС), медіамагната Деляна Пеєвські. У червні правляча в Болгарії коаліція висунула його на пост голови Державної служби національної безпеки. Парламент схвалив це рішення, проте через масове невдоволенння населення призначенням олігарха на таку посаду відступився від свого рішення. У результаті Пєєвського було звільнено від виконання обов`язків керівника Держслужби нацбезпеки. Призначення тягне за собою припинення депутатських повноважень. Проте Конституційний суд країни, розглянувши клопотання РПС, висловився проти позбавлення олігарха мандата.