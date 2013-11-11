У пакистанських школах заборонили книгу 16-річної номінантки на Нобелівську премію

У 40 тис. шкіл Пакистану заборонено читати книгу 16-річної правозахисниці Малали Юсуфзай. Про рішення виключити її щоденник, написаний у співавторстві з британською журналісткою Кристиною Лемб, зі списку дозволеної літератури в шкільних бібліотеках оголосив сьогодні голова Всепакистанської асоціації управління приватними школами Адиб Джаведані.

Як пише ИТАР-ТАСС, заборона введена на підставі висновку, що Малала і її щоденник представляють більшою мірою погляди Заходу, а не Пакистану на особливості становища жінок в ісламських державах.

Про Юсуфзай світ заговорив у 2009 році, коли на Заході було опубліковано її щоденник, в якому вона розповіла про те, як таліби забороняли їй та іншим дівчаткам, що проживають у долині річки Сват, вчитися в школі. Вона також вела блог на сайті британської телерадіокорпорації Бі-бі-сі, викриваючи талібів. І незважаючи на погрози з боку екстремістів, продовжувала жити в рідному Мінгорі.

9 жовтня минулого року на неї було скоєно замах - терористи обстріляли з автоматів шкільний автобус. Юсуфзай отримала поранення в голову і шию. Відповідальність за вилазку взяло на себе угруповання "Техрік-і-талібан Пакистан". На батьківщині , однак, поширюються чутки, ніби напад було інсценовано з метою створити образ героїні в очах громадськості Заходу.

Після операцій у військовому госпіталі пакистанського міста Равалпінді і в клініці англійського Бірмінгема дівчина проживає з сім'єю у Великобританії і продовжує правозахисну діяльність. Юсуфзай стала цього року лауреатом Міжнародної дитячої премії за внесок у розвиток світу і присуджуваної Європарламентом премії імені академіка Андрія Сахарова "За свободу думки".