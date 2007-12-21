Відтепер «шенгенська зона» налічує 24 країни

В ніч з четверга на п`ятницю відкрили кордони всередині розширеної “шенгенської зони”, до якої приєдналися 9 держав. Керівництво ЄС, разом із канцлером Німеччини Анґелою Меркель та її чеським і польським колегами візьмуть участь в урочистостях з цього приводу, які відбудуться в п`ятницю, передає Німецька хвиля.

Опівночі першими приєдналися до “шенгенської зони” Латвія, Литва та Естонія. Через різницю у часі вони відкрили КПП на кордонах із іншими країнами ЄС на годину раніше від решти. Водночас уже в четвер в Угорщині, Словенії та Чехії відбулися символічні церемонії демонтажу контрольно-пропускних пунктів. Тепер “шенгенська зона” налічує 24 країни, де мешкають 400 мільйонів людей. Саме вони нині можуть проїхатися з Естонії до Португалії безперешкодно, не пред`являючи паспорт. Втім, в аеропортах перевірки залишаться іще до березня. За словами президента Європарламенту Ганса Герда Петерінга, скасування прикордонного контролю всередині ЄС є новим кроком на шляху об`єднання європейського континенту та ще більшої інтеграції Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини, Словенії та Чехії до Євросоюзу.