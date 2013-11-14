У Європі вважають, що шлях Молдови залежить від України

Про це у своїй статті пише брюссельське видання Euobserver, повідомляє Українська правда.

Як пише видання, європерспективи Молдови залежать від "крихкої" правлячої коаліції, проти якої розвернула активну війну комуністична партія, яка бачить кращим сценарієм - приєднання до Митного союзу.

"Коаліція бачить ЄС як найкращий вибір для модернізації країни і виходить на підписання торгової угоди на саміті у Литві в кінці місяця… Вони хочуть отримати підписану торгову угоду та запроваджений безвізовий режим до загальних виборів наступного року", - пише видання.

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Євроінтеграція опинилась у ситуації "пан або пропав", пояснила міністр закордонних справ Молдови Наталія Герман.

Як йдеться у статті, рекомендації Єврокомісії щодо лібералізації візового режиму з Молдовою, яке вона має ухвалити в п'ятницю, буде для цієї країни вирішальним.

Проте реалізація планів Молдови багато в чому залежить від України.

"Внутрішнє геополітичне перетягування канату між двома сторонами, як кажуть, багато в чому залежить від України, другої за величиною економіки і другим за величиною ринком у регіоні", - пише Euobserver.

"Київ також у процесі прийняття рішення про те, у який бік повернутися: до Брюсселя, чи до Москви - рішення, яке також стане зрозумілим на саміті у Литві", - додає видання.

Як відомо, Україна планує підписати Угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада.