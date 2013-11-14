До кінця 2013 року Ірландія вийде з програми економічної допомоги ЄС та МВФ - ЗМІ

Ірландія підтвердила свої наміри в грудны 2013 року вийти з програми міжнародної фінансової допомоги з оздоровлення національної економіки. Крім того, як повідомив у четвер, 14 листопада, міністр фінансів країни Майкл Нунан, ірландський уряд не має наміру надалі використовувати екстрену кредитну лінію європейського стабілізаційного фонду, повідомляє dw.de.

У 2010 році Ірландія, яка знаходилася в борговій кризі, стала другою після Греції країною єврозони, що попросила фінансової допомоги. Тоді Євросоюз і Міжнародний валютний фонд виділили державі 67,5 млрд євро.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель розцінила заяву Дубліна як важливий крок. В опублікованому сьогодні урядовому повідомленні, зокрема, йдеться, що Берлін і надалі готовий надавати підтримку партнерам по єврозоні в прагненні до стабільності та економічного зростання.

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле вважає багатообіцяючими перспективи єврозони в боротьбі з борговою кризою, повідомляє агентство AFP. З приводу рішення ірландського уряду він зауважив: ”Це показує, що наша політика в питанні стабілізації європейської валюти виявилася успішною і правильною”. На думку Шойбле, наступною з програми фінансової допомоги до кінця 2013 року вийде Іспанія.