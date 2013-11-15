ООН: Кількість жертв тайфуну на Філіппінах досягла 4,4 тисячі осіб
ООН повідомила, що отримала від влади Філіппін відомості про 4,4 тис жертви тайфуну
Кількість загиблих під час тайфуну "Йоланда" на Філіппінах перевищила 4,4 тисячі осіб, такі дані уряду цієї країни привів на брифінгу в четвер заступник офіційного представника ООН Фархан Хак, передає РІА Новости.
Агентство Ассошіейтед Прес раніше повідомило з посиланням на Управління ООН з координації гуманітарних питань про 4,46 тисячі загиблих, але потім уточнило, що це кількість не загиблих, а тих, хто отримав притулок в евакуаційних центрах ООН.
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"За останніми даними філіппінського уряду, кількість постраждалих від тайфуну досягла 12 мільйонів, з них 920 тисячі стали біженцями. Уряд також повідомив, що 4460 людей загинули під час цього лиха", - сказав Хак.
Тайфун "Йоланда" ("Хайянь") обрушився на центральну частину Філіппін 8 листопада. Найбільше число загиблих зареєстровано в провінціях Лейте, Самар і Східний Самар. Про жертви в інших провінціях інформації поки не надходило. У ряді районів місцева влада заявляє про велику кількість загиблих, але точних оцінок поки немає, оскільки стихія сильно пошкодила лінії комунікації .