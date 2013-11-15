ООН: Кількість жертв тайфуну на Філіппінах досягла 4,4 тисячі осіб

Кількість загиблих під час тайфуну "Йоланда" на Філіппінах перевищила 4,4 тисячі осіб, такі дані уряду цієї країни привів на брифінгу в четвер заступник офіційного представника ООН Фархан Хак, передає РІА Новости.

Агентство Ассошіейтед Прес раніше повідомило з посиланням на Управління ООН з координації гуманітарних питань про 4,46 тисячі загиблих, але потім уточнило, що це кількість не загиблих, а тих, хто отримав притулок в евакуаційних центрах ООН.

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"За останніми даними філіппінського уряду, кількість постраждалих від тайфуну досягла 12 мільйонів, з них 920 тисячі стали біженцями. Уряд також повідомив, що 4460 людей загинули під час цього лиха", - сказав Хак.

Тайфун "Йоланда" ("Хайянь") обрушився на центральну частину Філіппін 8 листопада. Найбільше число загиблих зареєстровано в провінціях Лейте, Самар і Східний Самар. Про жертви в інших провінціях інформації поки не надходило. У ряді районів місцева влада заявляє про велику кількість загиблих, але точних оцінок поки немає, оскільки стихія сильно пошкодила лінії комунікації .