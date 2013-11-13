Обама довіряє директору нацрозвідки, незважаючи на шпигунський скандал
Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер не позбувся довіри президента Барака Обами після того, як надбанням громадськості стала інформація про масштабні збори даних американськими спецслужбами, заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні.
Відповідаючи на брифінгу у вівторок на питання про те, чи довіряє Обама Клеппер після цих подій, Карні сказав: "Так, довіряє", пише РІА Новости.
Директор нацрозвідки раніше на слуханнях у конгресі заявив, що діяльність Агентства національної безпеки законна і ефективна, а за помилками стоять людський фактор або технічні проблеми.
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За словами Клеппера, для американської розвідки стеження за іноземними лідерами - одне з основних занять. Союзники, за його даними, теж шпигують за американськими лідерами і розвідслужбами.
Шпигунський скандал розгорівся після викриттів екс-співробітника АНБ і ЦРУ США Едварда Сноудена. Він повідомив журналістам, що американські спецслужби масово збирали дані про дзвінки звичайних громадян і як мінімум 35 глав держав, включаючи європейські. Багато країн зажадали від Вашингтона роз'яснень з цього приводу.