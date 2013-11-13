Обама довіряє директору нацрозвідки, незважаючи на шпигунський скандал

Відповідаючи на брифінгу у вівторок на питання про те, чи довіряє Обама Клеппер після цих подій, Карні сказав: "Так, довіряє", пише РІА Новости.

Директор нацрозвідки раніше на слуханнях у конгресі заявив, що діяльність Агентства національної безпеки законна і ефективна, а за помилками стоять людський фактор або технічні проблеми.

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За словами Клеппера, для американської розвідки стеження за іноземними лідерами - одне з основних занять. Союзники, за його даними, теж шпигують за американськими лідерами і розвідслужбами.

Шпигунський скандал розгорівся після викриттів екс-співробітника АНБ і ЦРУ США Едварда Сноудена. Він повідомив журналістам, що американські спецслужби масово збирали дані про дзвінки звичайних громадян і як мінімум 35 глав держав, включаючи європейські. Багато країн зажадали від Вашингтона роз'яснень з цього приводу.