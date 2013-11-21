У слідства залишилося дві версії причин авіакатастрофи в Казані

Слідство виключає версію теракту.

Про це повідомив помічник начальника Приволзького слідчого управління на транспорті СК РФ Дмитро Захаров, передає ІТАР-ТАРС.

На великій території льотного поля, за словами слідчого, "зібрана одна тисяча фрагментів літака".

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"У пошуках довелося заглибитися в землю на два метри", тому що Boeing впав майже вертикально на високій швидкості. Всі уламки літака упаковуються і відправляються на експертизу ", - сказав Захаров.

Він зазначив, що близько 16:00 мск (14 кск) було знайдено другий "чорний ящик", також серед уламків літака знайдено касету від переговорного пристрою.

"Слідчим комітетом встановлені переговори пілотів з диспетчером. Останнім словом пілота було "коло". Потім зв'язок з диспетчером було перервано за 20 секунд до падіння літака", - нагадав Захаров.

Нагадаємо, 17 листопада Boeing-737, рейс 363, що летів з московського аеропорту Домодєдово, при посадці в аеропорту Казані впав і вибухнув. Всі, хто знаходилися на борту, і члени екіпажу - 50 людей - загинули.