Три людини загинули в результаті стрілянини в передмісті Х'юстона

07:36, 21 листопада 2013
Світ
352 0

Три людини загинули і двоє отримали поранення в перестрілці, що сталася в середу ввечері в передмісті міста Х'юстон американського штату Техас.

У США в результаті чергової стрілянини загинули три людини / Фото: gorod48.ru

Про це повідомляє в ніч на четвер агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на поліцію.

Постріли пролунали близько 16.30 середи за місцевим часом у населеному пункті Сайпресс приблизно в 15 кілометрах на північний захід від Х'юстона. Загинули дві жінки і чоловік. Ще один чоловік і одна жінка були доставлені до лікарні Х'юстона на медичному вертольоті, їхній стан оцінюється як критичний, повідомляє РІА Новости.

Читайте також: В аеропорті Лос-Анджелеса відбулася перестрілка - ЗМІ

Інших подробиць інциденту не повідомляється, поліція веде пошуки стріляли.

У минулу п'ятницю в результаті стрілянини, що відбулася на вечірці в Х'юстоні, загинула одна людина, не менше трьох отримали поранення. Про затримання учасників поки не повідомлялося.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter