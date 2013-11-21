Три людини загинули в результаті стрілянини в передмісті Х'юстона

Про це повідомляє в ніч на четвер агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на поліцію.

Постріли пролунали близько 16.30 середи за місцевим часом у населеному пункті Сайпресс приблизно в 15 кілометрах на північний захід від Х'юстона. Загинули дві жінки і чоловік. Ще один чоловік і одна жінка були доставлені до лікарні Х'юстона на медичному вертольоті, їхній стан оцінюється як критичний, повідомляє РІА Новости.

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Інших подробиць інциденту не повідомляється, поліція веде пошуки стріляли.

У минулу п'ятницю в результаті стрілянини, що відбулася на вечірці в Х'юстоні, загинула одна людина, не менше трьох отримали поранення. Про затримання учасників поки не повідомлялося.