Слідчі завершили роботу на місці авіакатастрофи в Казані

«Роботи на місці події повністю завершено», - йдеться в повідомленні.

Протягом чотирьох днів у цілодобовому режимі на місці аварії працювали спеціальні і допоміжні служби за участю більш як тисячі осіб.

На тему: У слідства залишилося дві версії причин авіакатастрофи в Казані

Слідчі продовжують комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин авіакатастрофи. Найближчим часом буде призначено технічні експертизи, які дадуть остаточну відповідь про причини трагедії.

Для прискорення процедур впізнання тіл загиблих приблизно 500 геномних експертиз призначено до експертних установ Москви.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада під час заходження на посадку в аеропорту Казані розбився літак «Боїнг-737-500» компанії «Татарстан». Загинуло 6 членів екіпажу і 44 пасажири, зокрема громадянка України, 1958 р.н.