Українця з судна Greenpeace відпустять під заставу в 2 мільйони рублів

Про це УНІАН повідомили в Московському офісі Greenpeace.

«Вердикт суду: Кок Руслан Якушев буде випущений під заставу», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада суди Санкт-Петербурга відпустили під заставу в 2 млн рублів для кожного 17 активістів Greenpeace із судна Arctic Sunrise, зокрема його капітана Пітера Уїлкокса.

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Амстердам звернувся до трибуналу у зв'язку з інцидентом в Печорському морі 18 вересня, коли активісти Greenpeace спробували піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф", щоб провести акцію проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня на борт судна екологів Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Судно під прапором Нідерландів відбуксирували до Мурманська, а активістів заарештували за звинуваченням у піратстві. Пізніше справу перекваліфіковували на статтю "хуліганство".