Пол Маккартні написав Путіну листа на підтримку заарештованих активістів Greenpeace

«Шановний Володимире, сподіваюся, цей лист застане Вас у доброму здоров'ї. Я пишу Вам про 28 активістів Greenpeace і двох журналістів, яких тримають у Мурманську (листа було написано до перевозу екіпажу " Арктік Санрайз " в Санкт -Петербург - ред.). Сподіваюся, що Ви не будете заперечувати проти того, аби я підняв цю тему», - цитує документ Лента.ру.

«Мої російські друзі розповідають, що в деяких колах протестувальників виставляють ворогами Росії, що виконують волю західних урядів, а також людьми, які загрожували безпеці персоналу нафтової платформи, що працює в Арктиці. Я пишу, щоб запевнити вас: "Грінпіс", який я знаю, звичайно ж, ніяка не антиросійська організація. Вони практично весь час дратують то один, то інший уряд! При цьому вони ніколи і ніде в світі не беруть гроші в урядів або корпорацій», - пише Маккартні.

«Перш за все - це абсолютно мирні люди. Я точно знаю, що головний принцип, що визначає все їхнє життя - це ненасильство. Як я бачу, Ви і самі згодні з тим, що вони не пірати - з цим, начебто, вже всі згодні. І що тут найважливіше - вони ж не вважають себе вище закону. Вони згодні відповідати за те, що вони скоїли насправді. Так невже немає такого вирішення проблеми, яке принесе користь усім?», - запитує музикант.

«Я розумію, звичайно, що російські суди і російський Президент існуютьокремо. І все ж я задаюся питанням, чи не могли б ви використати свій вплив, яким би він не був, для того, щоб затримані повернулися до своїх родин?», - пише Маккартні.

Він також процитував рядок із своєї пісні Back In USSR», яка, за словами Маккартні, була написана «коли було зовсім не модно говорити хороші речі про Вашу країну». «Я тут так довго не був, що ледве впізнав це місце. Як же це чудово - повернутися додому! (Been away so long I hardly knew the place / Gee, it's good to be back home) Не могли б Ви зробити так, щоб це збулося і для ув'язнених з Greenpeace?», - запитав Путіна Маккартні.

У блозі Маккартні наголошується, що Путін поки не відповів на звернення музиканта.

Нагадаємо, екіпаж криголама «Арктик Санрайз» був заарештований наприкінці вересня 2013 після того, як активісти Greenpeace спробували висадитися на нафтоплатформі «Прирозломна» у Печорському морі, щоб вивісити там банер проти нафтовидобутку в Арктиці. 28 екологам і двом журналістам були висунуті звинувачення в піратстві, які згодом перекваліфікували на статтю про хуліганство.