На «Фукусімі» витягнуто перші високорадіоактивні стрижні

Ліквідатори на аварійній японській АЕС «Фукусіма-1» успішно завершили небезпечну операцію з витягання частини вкрай радіоактивного відпрацьованого ядерного палива з басейну четвертого енергоблоку, що сильно постраждав навесні 2011 року від вибухів водню. Така спроба була зроблена вперше.

За інформацією оператора АЕС, енергетичної компанії TEPCO, 26 листопада у воду басейну на четвертому енергоблоці був опущений спеціальний контейнер, в який за допомогою механічного маніпулятора були занурені 22 паливних стрижня довжиною 4,5 метра і вагою приблизно 300 кілограмів кожен. Рівень радіації на їх поверхні в тисячі разів перевищує гранично допустиму для людини річну норму, повідомляє ИТАР-ТАСС.

28 листопада герметично закритий контейнер загальною вагою 910 тонн був витягнутий з басейну і підданий дезактивації. Сьогодні він був успішно переміщений до безпечного басейну, розташованому в 100 метрах від четвертого енергоблоку.

Там операція буде повторена в зворотному порядку - контейнер занурять у воду, а потім з нього витягнуть і помістять в спеціальні гнізда для охолодження відпрацьовані ядерні стержні.

Потерпілий від вибухів четвертий енергоблок викликає у влади Японії найбільше побоювання через можливість його обвалення в разі нових землетрусів. Тому витягання звідти паливних стрижнів є пріоритетним завданням для TEPCO.

У загальній складності на четвертому енергоблоці станції зараз перебуває 1533 паливних стрижня - більше, ніж в будь-якому з інших реакторів АЕС. У липні минулого року ліквідатори вже провели два пробних видалення відпрацьованого палива з басейну цього енергоблоку. Тоді співробітники станції задіяли підйомний кран, за допомогою якого перенесли стрижні з басейну в контейнер, встановлений на даху будівлі.

Після робіт на четвертому енергоблоці, які планується завершити до кінця 2014 року, співробітники станції мають намір приступити до витягання збірок відпрацьованого ядерного палива з басейнів на верхніх поверхах трьох інших постраждалих енергоблоків, де їх значно менше. Як очікується, повністю ці роботи будуть завершені до кінця 2015 року.

Нагадаємо, аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася в результаті землетрусу магнітудою 9,0 на північному сході Японії 11 березня 2011 року. Слідом за підземними поштовхами на узбережжі прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС і вивела з ладу систему їх охолодження, що призвело до серії вибухів водню і розплавлення активної зони. Аварія стала найбільшою за чверть століття після катастрофи на Чорнобильській АЕС.